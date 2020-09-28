Подмосковные полицейские уничтожили гектар конопли

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мак", которое направлено на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений,содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также очагов дикорастущих наркокультур, подмосковные полицейские уничтожили гектар дикорастущей конопли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков проводили рейд в деревне Царёво. В ходе мероприятия правоохранители обнаружили участок с дикорастущей коноплёй. С помощью специальной техники путём скашивания полицейские ликвидировали очаг произрастания каннабиса, общей площадью один гектар.