В России разрабатывают дроны, имеющие в качестве штатного вооружения огнемётные установки.
Как сообщает портал vpk-news.ru, разработка данного вида беспилотных летательных аппаратов ведётся специально в интересах войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).
Издание отмечает, что технология отрабатывалась со спецподразделениями, огнемётный дрон показал высокую эффективность, без специальной подготовки сбить его оказалось непросто.
По результатам первых испытаний была начата опытно-конструкторская работа.
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