В России создают огнемётный беспилотник

В России разрабатывают дроны, имеющие в качестве штатного вооружения огнемётные установки.

Как сообщает портал vpk-news.ru, разработка данного вида беспилотных летательных аппаратов ведётся специально в интересах войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Издание отмечает, что технология отрабатывалась со спецподразделениями, огнемётный дрон показал высокую эффективность, без специальной подготовки сбить его оказалось непросто.

По результатам первых испытаний была начата опытно-конструкторская работа.