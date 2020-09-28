Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Что случится в США, если Трамп проиграет?
Курс евро впервые за последние четыре года превысил 92 рубля
Певица МакSим впервые появилась на публике после длительного затишья
В России заблокировали 42 сайта, незаконно продающих лекарства
Немецкое правительство не согласно с Бундестагом по "СП-2"
В РСПП оценили план кабмина по восстановлению экономики РФ
Bloomberg: Трамп хотел сделать свою дочь вице-президентом
Посол Армении: в случае необходимости обратимся к России
Кудрявцева назвала гонорар за съёмки в шоу "Секрет на миллион"

В России создают огнемётный беспилотник

В России разрабатывают дроны, имеющие в качестве штатного вооружения огнемётные установки. 

Как сообщает портал vpk-news.ru, разработка данного вида беспилотных летательных аппаратов ведётся специально в интересах войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). 

Издание отмечает, что технология отрабатывалась со спецподразделениями, огнемётный дрон показал высокую эффективность, без специальной подготовки сбить его оказалось непросто.

По результатам первых испытаний была начата опытно-конструкторская работа.

Последние материалы
Специалисты назвали десять самых опасных профессий России
В России создают огнемётный беспилотник
Путин: во внутренние дела соседей мы не вмешиваемся
Экономист объяснил причину роста доллара до 79 рублей
Врачи перечислили полезные свойства активированного угля
Сотрудники ГИБДД напомнили московским школьникам о соблюдении ПДД
Снос памятника Ленину в Белгороде назвали оскорблением государства
Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в реалити-шоу Netflix
В Царском Селе обнаружили утерянную в годы войны статую Ниобеи
Эрдоган: настало время покончить с оккупацией
Популярное
Интересные Новости
Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента

Российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свою беседу с Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун: не американцам судить Россию и её мудрого президента
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Новости Белоруссии
ОМОН начал возводить заграждения возле резиденции Лукашенко
Российский шоу-бизнес
Подписчики Королёвой и Тарзана: "Это была дешёвая мыльная опера"
Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов
Комментарии
Прогноз-2021: ядерный теракт, голод и война
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
В Карабах из России могут отправиться 20 тысяч добровольцев
Следом за Хабаровском — Иркутск? КПРФ обещает жесткий ответ
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Премьер Армении позвонил президенту России
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Премьер Армении позвонил президенту России
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Макрон призывает Лукашенко уйти в отставку
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
Завод в Испании затопило красным вином
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Коллекторы начали "охоту" на беднеющих россиян
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Рэдклифф отказался работать на киноплощадке под руководством Роулинг
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников