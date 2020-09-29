Боевые действия между азербайджанскими и армянскими войсками в спорном районе Нагорного Карабаха усилились: сообщается о тяжелых гражданских и военных потерях.
The closer we are to Nagorno #Karabakh - the more military vehicles are heading in. And the more ambulances - rushing right out. #NagornoKarabakh #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/etMEEf6weK— Igor Zhdanov (@IgorZhdanovRT) September 28, 2020
Азербайджанские войска и войска из Нагорного Карабаха ведут артиллерийский и ракетный огонь, а населению большей части Карабаха приказано искать убежища. Тем временем Армения объявила всеобщую мобилизацию и запретила мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет покидать страну, кроме как с разрешения военных властей.
"Наиболее интенсивные обстрелы в понедельник произошли в долине реки Арас, недалеко от границы с Ираном, и на фронте Матагис-Талыш на северо-востоке региона", — сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Арцрун Ованнисян утверждал, что азербайджанская сторона потеряла 22 танка и десяток других машин, а также понесла человеческие потери: "370 убитых и много раненых".
Заместитель командующего Вооруженными силами Нагорного Карабаха Артур Саркисян заявил, что их собственные потери на данный момент составили 84 человека убитыми и более 200 ранеными.
Пресс-секретарь президента самопровозглашенной Республики Арцах — этнического армянского де-факто правительства в Степанакерте — Ваграм Погосян заявил, что в понедельник их войска сбили азербайджанский самолет Ан-2 недалеко от города Мартуни.
Это в дополнение к примерно трем десяткам беспилотных летательных аппаратов, в том числе предоставленных Турцией, которые армянские войска, якобы, сбили за последние 48 часов.
Nagorno-Karabakh claims to have shot down an Azerbaijani plane/aircraft pic.twitter.com/yvIS7aI3Ya— Murad Gazdiev (@MuradGazdiev) September 28, 2020
Баку опроверг эти сообщения, заявив лишь, что в понедельник были убиты два мирных жителя, ещё 5 — в воскресенье, и 30 получили ранения.
Сообщения о сбитом самолете были отвергнуты как "не соответствующие действительности".
"Азербайджанские войска заняли несколько стратегически важных пунктов вблизи села Талыш в Нагорном Карабахе", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.
Агентство "Интерфакс" сегодня также цитирует его слова о том, что под Талышем был убит командир армянской воздушно-десантной армии Лерник Варданян. Армения это отрицает и называет "дезинформацией".
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