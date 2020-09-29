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Армения: "мы сбили военный самолёт". Азербайджан: "врёте!"

Боевые действия между азербайджанскими и армянскими войсками в спорном районе Нагорного Карабаха усилились: сообщается о тяжелых гражданских и военных потерях.

Армения:

Факты

Азербайджанские войска и войска из Нагорного Карабаха ведут артиллерийский и ракетный огонь, а населению большей части Карабаха приказано искать убежища. Тем временем Армения объявила всеобщую мобилизацию и запретила мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет покидать страну, кроме как с разрешения военных властей.

"Наиболее интенсивные обстрелы в понедельник произошли в долине реки Арас, недалеко от границы с Ираном, и на фронте Матагис-Талыш на северо-востоке региона", — сообщил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Спорные заявления

Арцрун Ованнисян утверждал, что азербайджанская сторона потеряла 22 танка и десяток других машин, а также понесла человеческие потери: "370 убитых и много раненых".

Заместитель командующего Вооруженными силами Нагорного Карабаха Артур Саркисян заявил, что их собственные потери на данный момент составили 84 человека убитыми и более 200 ранеными.

  • Достоверность цифр, приводимых сторонами конфликта, международные эксперты оценивают через призму продолжающейся информационной войны, которую ведут противоборствующие стороны.

Пресс-секретарь президента самопровозглашенной Республики Арцах — этнического армянского де-факто правительства в Степанакерте — Ваграм Погосян заявил, что в понедельник их войска сбили азербайджанский самолет Ан-2 недалеко от города Мартуни.

Это в дополнение к примерно трем десяткам беспилотных летательных аппаратов, в том числе предоставленных Турцией, которые армянские войска, якобы, сбили за последние 48 часов.

Баку опроверг эти сообщения, заявив лишь, что в понедельник были убиты два мирных жителя, ещё 5 — в воскресенье, и 30 получили ранения.

  • Официальной информации о военных потерях не поступало.

Сообщения о сбитом самолете были отвергнуты как "не соответствующие действительности".

"Азербайджанские войска заняли несколько стратегически важных пунктов вблизи села Талыш в Нагорном Карабахе", — сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Агентство "Интерфакс" сегодня также цитирует его слова о том, что под Талышем был убит командир армянской воздушно-десантной армии Лерник Варданян. Армения это отрицает и называет "дезинформацией".

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