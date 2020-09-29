После прекращения огня в Нагорном Карабахе и разведения вооружения в регион могут быть введены российские миротворцы.

Об этом рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"От себя добавлю, что, к сожалению, мы видим, что внешние силы — здесь легко можно догадаться, что это не какие-то абстрактные силы, а член НАТО Турция явно способствует развитию этого конфликта, застарелого конфликта… Я считаю, что, возможно, нужно будет прибегнуть после того, как стороны договорятся о прекращении огня и разведения вооруженных сил, возможно, к миротворческим силам со стороны Российской Федерации", — считает политик.