У лидера ЛДПР Владимира Жириновского есть два варианта решения кризиса в Нагорном Карабахе.

Политик предлагает либо включить регион в состав России, либо дать "обеим сторонам оружие", чтобы определить победителя в боях.

"Решение только одно — придать международный статус, не Армения и не Азербайджан… Или включить в состав России. Назад в состав России! Бакинская губерния, Ереванская губерния и Степанакертский район Краснодарского края. Иначе будет вечная война и кончиться может катастрофой", — отметил Жириновский.

"Ещё один вариант — царский. Царский вариант: царь давал оружие и тем, и другим, и они сами в боях добивались правил", — добавил он.