В ходе осеннего призыва планируется призвать 128 тысяч новобранцев

В ряды российских Вооружённых сил осенью планируется призвать 128 тысяч новобранцев.

Как сообщает портал rosinform. ru, осенний призыв будет проходить во всех регионах России.

Отмечается, что мероприятия по призыву будут проходить с учётом опыта весенней призывной кампании и соблюдением всех необходимых мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооружённые силы.

Подчёркивается, что на сегодняшний день все военкоматы обеспечены необходимым медицинским имуществом и средствами индивидуальной защиты.