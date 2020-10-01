Для моряков Черноморского флота построили дома в Севастополе

В ноябре этого года в Севастополе будут сданы в эксплуатацию четыре дома для моряков Черноморского флота.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военно-строительный комплекс завершает в Севастополе строительство четырёх жилых домов для военнослужащих. Развитие инфраструктуры в рамках рабочей поездки проинспектировал замминистра обороны Тимур Иванов.

В настоящее время в квартирах выполняется внутренняя отделка, устанавливаются межкомнатные двери, прокладываются инженерные сети и благоустраивается территория.

Все дома планируется заселить в ноябре этого года. Всего в новом микрорайоне будут построены 12 жилых домов.