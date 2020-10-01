Разведчики отработали условные удары под Волгоградом

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа уничтожили условного противника во время учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, разведчики десантировались в тыл условного противника с вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор", захватили плацдарм и уничтожили бронетехнику неприятеля. Затем при поддержке танков Т-90А мотострелки на БМП-3 уничтожили командный пункт противника.

В учении приняли участие 300 военнослужащих, было задействовано 30 единиц военной и специальной техники.