В 2021 году в войска поступит новейшая система минирования

В Минобороны назвали сроки поставки в войска новейшей системы дистанционного минирования "Земледелие".

Как сообщает портал topwar. ru, на сегодняшний день испытания системы завершены. Её поступление в бригады и полки инженерных войск ожидается в начале следующего года. Испытания системы "Земледелие" проходили в ходе стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр.

Отмечается, что новая система способна создавать минные поля различной конфигурации на расстоянии от пяти до 15 километров. "Земледелие" позволяет быстро укладывать минные поля по заданной схеме, при этом оставляя проходы для своих войск.

Система оснащена снарядами калибра 122 милиметра, на машине устанавливаются два пакета по 25 ракет, снаряжённых минами. Базируется комплекс на шасси автомобиля КамАЗ. В состав системы также входит транспортно-заряжающая машина и контейнеры с ракетами. Помимо этого, система оснащена спутниковой навигацией, метеостанцией и компьютером.