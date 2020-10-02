Амурское соединение железнодорожных войск получило улучшенные беспилотные летательные аппараты.
Как сообщает портал rosinform.ru, беспилотники обладают повышенным рабочим ресурсом, улучшенными техническими характеристиками и в то же время просты в эксплуатации и неприхотливы. Ориентируются на местности беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.
Основная задача беспилотников — проведение инженерной разведки местности перед сооружением мостов, ж/д путей и иных коммуникаций.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".