В соединение железнодорожных войск поступили беспилотники

Амурское соединение железнодорожных войск получило улучшенные беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает портал rosinform.ru, беспилотники обладают повышенным рабочим ресурсом, улучшенными техническими характеристиками и в то же время просты в эксплуатации и неприхотливы. Ориентируются на местности беспилотники с помощью системы ГЛОНАСС.

Основная задача беспилотников — проведение инженерной разведки местности перед сооружением мостов, ж/д путей и иных коммуникаций.