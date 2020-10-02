Российские военные вертолёты смогут стрелять дронами-камикадзе

Разработанный в России модульный кассетный блок неуправляемых авиационных ракет позволит вертолётам запускать мини-беспилотники и дроны-камикадзе.

Как сообщает портал rosinform. ru, модульный блок Б8В10-УВ способен работать с такими видами вооружения, как ракеты с управляемым подрывом, корректируемые ракеты, мини-беспилотники или дроны-камикадзе. Так, система наполняет энергией батарею дрона, дрон включается, модуль запускает его и далее беспилотник выполняет собственную программу.

Изначально планировалось, что новый модуль будет использоваться на вертолётах Ми-28НМ, однако в настоящее время он унифицирован со всеми отечественными боевыми вертолётами.