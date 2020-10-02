В Военной академии Генштаба создали военно-научное общество

На первом курсе факультета национальной безопасности и обороны государства создано военно-научное общество.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, руководитель научно-исследовательского центра академии, полковник Андрей Жураковский на организационном собрании выступил с докладом о работе центра. В мероприятии участвовали представители 17 военно-научных секций. Кроме того, участники избрали совет общества и председателя, им стал полковник Владислав Вылугин.

В военном ведомстве отметили, что военно-научное общество помогает вовлекать обучающихся академии в профильные исследования и перспективные разработки, направленные на повышение обороноспособности страны.