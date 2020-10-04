Президенту Турции Тайипу Эрдогану необходим Нагорный Карабах в качестве плацдарма для подготовки нападения на Россию.

Об этом порталу "Ура. ру" рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

"Карабах — это предлог. Испытывается на выдержку Россия. Президент Турции Эрдоган реально может развязать войну за южный, а потом и за северный Кавказ. Это очень выгодно, учитывая какие в России большие диаспоры армян и азербайджанцев, столкнуть их внутри нашей страны. А если столкнуть, то путём провокаций и Кавказ поднимется. И России конец", — пояснил Жилин.