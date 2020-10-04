В Степанакерте началась охота за журналистами

Жители Степанакерта считают, что в обстрелах города виноваты приехавшие журналисты.

Горожане утверждают, что азербайджанские военнослужащие фиксируют интернет-трафик, а затем начинают обстреливать место, откуда он исходил.

Журналисты подтверждают эту информацию, поскольку по точкам, где вели эфир, спустя 5-10 минут начинают стрельбу из артиллерийских орудий. Представители СМИ уверены, что военные Азербайджана начали охоту на журналистов.