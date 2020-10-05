На Сахалине военнослужащие уничтожили условных террористов

Армейский корпус Восточного военного округа отразил нападение условных террористов на один из своих объектов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, по легенде учений группа террористов напала на один из объектов войскового соединения. Получив сигнал о нападении на объект, военнослужащие подразделения антитеррора блокировали вероятные пути отхода террористов. Группа захвата через крышу проникла в здание, где обезвредила условных противников.

Для создания более реалистичной обстановки в тренировке применялись холостые снаряды, патроны и использовались дымы. В манёврах приняли участие 50 военнослужащих.