Истребитель Су-35 впервые запустил новейшую ракету Р-37М

Российский истребитель Су-35 впервые произвёл пуск управляемой ракеты класса "воздух-воздух" Р-37М.

Как сообщает портал topcor. ru, о запуске ракеты истребителем стало известно из видео, распространённого Минобороны в связи с вековым юбилеем 929-го Государственного летно-испытательного центра имени В. П.Чкалова.

Ракета Р-37М в западной классификации получила обозначение AA-X-13 Arrow. Отмечается, что ракета характеризуется большой дальностью поражения цели — до 200 километров.

Истребитель Су-35 стал третьим отечественным самолётом, на котором в качестве вооружения применяются ракеты Р-37М. До этого ракетами данного типа оснащались истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ и истребители Су-57.