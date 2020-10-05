В России разрабатывают новый патрон для спецназа

В России разрабатывается новый патрон для подразделений спецназа. Его убойная мощь будет вдвое выше, чем у имеющихся аналогов.

Как сообщает портал vpk-news.ru, речь идёт о новом пистолетном патроне калибра 9×19 миллиметров. Разработку ведёт корпорация "Ростех".

Отмечается, что такие боеприпасы будут особенно востребованы в подразделениях спецназа, так как вдвое увеличенная убойная мощь патрона поможет более качественно решать поставленные задачи, в том числе, во время проведения контртеррористических операций.