500-килограммовую авиабомбу уничтожили в Чечне

Авиационная бомба весом 500 кг была обнаружена окраине Грозного местным жителем. Снаряд более 20 лет пролежал под землёй, но был всё ещё в рабочем состоянии.

Для его обезвреживания, как сообщили в Управлении МЧС РФ, из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов.