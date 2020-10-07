500-килограммовую авиабомбу уничтожили в Чечне

Авиационная бомба весом 500 кг была обнаружена окраине Грозного местным жителем. Снаряд более 20 лет пролежал под землёй, но был всё ещё в рабочем состоянии.
Для его обезвреживания, как сообщили в Управлении МЧС РФ, из Ростова-на-Дону прибыли сотрудники Донского спасательного центра МЧС России, имеющие многолетний опыт работы по очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов.
"На специальной технике авиабомба была вывезена на полигон в Шелковском районе и уничтожена. Операция прошла в штатном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - написано в сообщении ведомства.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?