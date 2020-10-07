В Подмосковье полицейские закрыли "цех" по производству акцизных марок

В подмосковном Солнечногорске задержаны трое мошенников, наладивших выпуск и сбыт поддельных спецмарок для табачной продукции.

"Подпольная типография располагалась на цокольном этаже частного дома, принадлежащего одному из злоумышленников. При обыске были обнаружены и изъяты клише для тиснения, более 11 млн поддельных специальных марок, 30 млн заготовок, оборудование для изготовления подделок", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Следствием установлено, что мошенники продавали свой товар крупным оптом.

По предварительным данным, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.

Все трое "предпринимателей" — жители Москвы и МО. Один из группы ранее уже был судим.