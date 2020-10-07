В подмосковном Солнечногорске задержаны трое мошенников, наладивших выпуск и сбыт поддельных спецмарок для табачной продукции.
"Подпольная типография располагалась на цокольном этаже частного дома, принадлежащего одному из злоумышленников. При обыске были обнаружены и изъяты клише для тиснения, более 11 млн поддельных специальных марок, 30 млн заготовок, оборудование для изготовления подделок", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
Следствием установлено, что мошенники продавали свой товар крупным оптом.
По предварительным данным, бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.
Все трое "предпринимателей" — жители Москвы и МО. Один из группы ранее уже был судим.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?