В России ведётся разработка высокомобильного комплекса миномётного вооружения.
Как сообщает портал vpk-news. ru со ссылкой на группу информационного обеспечения сухопутных войск, опытно-конструкторская разработка носит название "Набросок" и включает в себя несколько типов артиллерийско-миномётного вооружения, размещённого на разных типах шасси.
Отмечается, что миномётные комплексы будут осуществлять задачи по поддержке пехоты, а также смогут вести огонь с неподготовленных позиций, в том числе с трудных грунтов и в Арктике.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?