В России разрабатывают новые высокомобильные миномёты

В России ведётся разработка высокомобильного комплекса миномётного вооружения.

Как сообщает портал vpk-news. ru со ссылкой на группу информационного обеспечения сухопутных войск, опытно-конструкторская разработка носит название "Набросок" и включает в себя несколько типов артиллерийско-миномётного вооружения, размещённого на разных типах шасси.

Отмечается, что миномётные комплексы будут осуществлять задачи по поддержке пехоты, а также смогут вести огонь с неподготовленных позиций, в том числе с трудных грунтов и в Арктике.