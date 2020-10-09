СМИ: в Идлибе обнаружены лагеря боевиков для Нагорного Карабаха

Службы разведки в Сирии начали работу по выявлению лагерей подготовки террористов для Нагорного Карабаха.
Как сообщает портал "Русская весна" со ссылкой на военный источник, наблюдение за активностью бандформирований в Идлибе ведётся с воздуха с использованием беспилотников.
По данным издания,
"разведорганы САР запустили новую кампанию по борьбе с международным терроризмом, в рамках которой члены протурецких НВФ начали за деньги сдавать объекты своих подельников из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
В настоящее время полученные сведения большей частью подтверждается:
по указанным координатам обнаружены командные пункты, лагеря подготовки боевиков, склады вооружения, хранилища ГСМ и другие объекты инфраструктуры НВФ, на которых фиксируется активность бандформирований."
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