СМИ: в Идлибе обнаружены лагеря боевиков для Нагорного Карабаха

Службы разведки в Сирии начали работу по выявлению лагерей подготовки террористов для Нагорного Карабаха.

Как сообщает портал "Русская весна" со ссылкой на военный источник, наблюдение за активностью бандформирований в Идлибе ведётся с воздуха с использованием беспилотников.

По данным издания,

"разведорганы САР запустили новую кампанию по борьбе с международным терроризмом, в рамках которой члены протурецких НВФ начали за деньги сдавать объекты своих подельников из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.

В настоящее время полученные сведения большей частью подтверждается:

по указанным координатам обнаружены командные пункты, лагеря подготовки боевиков, склады вооружения, хранилища ГСМ и другие объекты инфраструктуры НВФ, на которых фиксируется активность бандформирований."