Женщины-полицейские из России будут служить на Кипре в составе сил ООН

Четыре сотрудницы российской полиции прибыли на Кипр для службы в Вооружённых силах ООН по поддержанию мира и безопасности.

Как сообщает пресс-служба МВД, в силах международной организации будут служить майор Туяра Дегтярёва из Якутии, капитан внутренней службы Ирина Полежаева из Хакасии, капитан Юлия Тараско из Калининградской области и капитан Анна Ходос из Новосибирской области.

Сообщается, что офицеры прошли специальную подготовку и сдали необходимые экзамены для деятельности за рубежом.

Сообщается, что впервые в состав российской группы миротворческой миссии впервые вошла инспектор-кинолог — Юлия Тараско.