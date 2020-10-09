Четыре сотрудницы российской полиции прибыли на Кипр для службы в Вооружённых силах ООН по поддержанию мира и безопасности.
Как сообщает пресс-служба МВД, в силах международной организации будут служить майор Туяра Дегтярёва из Якутии, капитан внутренней службы Ирина Полежаева из Хакасии, капитан Юлия Тараско из Калининградской области и капитан Анна Ходос из Новосибирской области.
Сообщается, что офицеры прошли специальную подготовку и сдали необходимые экзамены для деятельности за рубежом.
Сообщается, что впервые в состав российской группы миротворческой миссии впервые вошла инспектор-кинолог — Юлия Тараско.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что во время избирательной кампании в Госдуму в следующем году все будут против возглавляемой им партии.