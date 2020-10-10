Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия в Карабахе

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращении огня, который вступил в силу с 12:00 по местному времени (11:00 по Москве).

Напомним, ранее стороны конфликта провели десятичасовые переговоры в Москве, которые стали самыми продолжительными за последние два десятилетия. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении при участии главы МИД России договорились ввести в Нагорном Карабахе режим прекращения огня.