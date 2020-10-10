В центре Степанакерта приступили к разминированию снарядов

В центре столицы Нагорно-Карабахской республики сапёры начали работу по разминированию неразорвавшихся снарядов. Из-за этого в городе слышатся взрывы.

Напомним, накануне в Москве прошли 10-часовые переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Переговоры стали самыми продолжительными за последние два десятка лет. Стороны договорились установить в НКР режим прекращения огня для предотвращения гуманитарной катастрофы и обмена пленными.