Пхеньян презентовал новую межконтинентальную ракету

В ходе ночного парада, посвященного 75-летию Компартии Северной Кореи, который прошёл в Пхеньяне "при закрытых дверях" — на него не пригласили ни иностранных дипломатов, ни журналистов — была продемонстрирована новая мобильная межконтинентальная баллистическая ракета:

четыре модернизированных МБР несли 11-осные ракетно-пусковые установки.

Предполагают, что это именно та новая система вооружения, о существовании которой намекало северокорейское правительство в декабре прошлого года.

Снаряды оказались увеличенной версией МБР "Хвасон-15", которая прошла первые испытания в ноябре 2017 года. Напомним, тогда эксперты предположили, что "указанная дальность действия поставила континентальную часть США в пределы поражающей способности".

Никаких дополнительных подробностей о возможностях новой ракеты Пхеньян не сообщил. Ким Чен Ын, выступивший с речью, пообещал и далее наращивать потенциал сдерживания страны.

Кроме новейших мобильных баллистических ракет Пхеньян продемонстрировал: