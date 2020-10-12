В Забайкалье женщины-военнослужащие проходят интенсивную подготовку

Женщины-военнослужащие, проходящие службу по контракту в Восточном военном округе, проходят курс интенсивной подготовки в Забайкальском крае.

Обучение пройдут около 100 представительниц прекрасного пола, занимающих должности рядового и сержантского состава. В программу включены 10 дисциплин, впервые введено изучение курса "Основы выживания".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, женщины изучат особенности ведения боя с имитацией нанесения противником артиллерийского удара и применения отравляющих веществ.

Завершится обучение пятидневным боевым выходом, на котором военнослужащих ждут подъём по тревоге и 10-километорвый марш по пересечённой местности.