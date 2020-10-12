Вступивший в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не в полной мере, в регионе продолжаются боевые действия.

Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил своему армянскому коллеге.

"Прошлую пятницу и субботу, по крайней мере, часть субботы мы провели в этом здании вместе с нашим азербайджанским коллегой, была достигнута важная договоренность по инициативе президента Владимира Путина. И мы видим, что пока эта договоренность соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются", — отметил глава МИД.