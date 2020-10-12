Алексея Волнянко из Санкт-Петербурга приговорили к восьми годам колонии за убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Московский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Волнянко, признанного виновным в убийстве Григорьевой, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 1 месяц в ИК строгого режима", — сказано в сообщении службы.
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