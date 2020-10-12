Убийца активистки Григорьевой получил восемь лет колонии

Алексея Волнянко из Санкт-Петербурга приговорили к восьми годам колонии за убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.