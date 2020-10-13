В Степанакерте прозвучала сирена воздушной тревоги

Во вторник утром в столице Нагорно-Карабахской республики включили сирену воздушной тревоги.

Она звучала около трёх минут, а затем была выключена. В это время в городе не произошло никаких взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Активация сирены может говорить о том, что в воздушном пространстве республики мог быть замечен беспилотник-разведчик.

Напомним, с 10 октября в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня.