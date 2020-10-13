Контрактник одной из частей Крыма грубо нарушил правила обращения с огнестрельным оружием и застрелил сослуживца.
Об этом рассказал представитель пресс-службы Южного военного округа РИА "Новости".
"По предварительным данным, военнослужащий по контракту грубо нарушил требования безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом военнослужащего по контракту", — сказано в сообщении.
По факту инцидента начата проверка.
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