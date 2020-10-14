СМИ сообщило о готовящейся переброске в Россию отряда боевиков

Вечером 13 октября неподалёку от грузино-российской границы была замечена большая группа боевиков с оружием и в полной экипировке.

Об этом сообщает портал EADaily со ссылкой на председателя комитета по общественной дипломатии Ассамблеи народов России Аркадия Тумасова.

"Порядка 100 боевиков в полной экипировке готовятся, по моим данным,к заброске малыми группами в Россию через расположенное на территории Грузии Панкисское ущелье", — цитирует издание слова Тумасова, который, в свою очередь, ссылается на "представителя спецслужб одной из стран Закавказья".

По информации дипломата, боевики направятся в Чеченскую Республику.

"Среди них много людей, прошедших войну в Сирии, но есть также и представители народов Северного Кавказа. Цель заброса — дестабилизация ситуации на Северном Кавказе", — подчеркнул Тумасов.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" сообщала об уничтожении в Грозном четырёх боевиков, прибывших из-за границы. Об этом подробнее — здесь.