Два новых комплекса "Авангард" заступят на боевое дежурство в этом году

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что до конца текущего года на боевое дежурство будут поставлены два ракетных комплекса "Авангард".

Также на совещании в военном ведомстве Шойгу отметил, что в настоящее время в Оренбургской области готовится инфраструктура для размещения ракетных комплексов с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".

Как сообщает портал topwar. ru, в настоящее время в Оренбургской области на опытно-боевом дежурстве уже стоят две первые межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, которые оснащены боевым блоком "Авангард".