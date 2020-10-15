Новосибирский полицейский признался в убийстве подруги-трансгендера

Российский полицейский признался в убийстве своей бывшей девушки-трансгендера. Говорит, что совершил преступление из ревности.

Что случилось

13 октября в поселке Бурмистрово, недалеко от Новосибирска, было найдено тело 24-летней Виктории Басаковской.

За восемь дней до этого её 20-летний бойфренд Денис, который служил в полиции, объявил об исчезновении своей подруги и активно включился в поиски. На расклеиваемых волонтёрами листовках было написано, что ищут Николая Басаковского - так по паспорту звали пропавшую.

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Через некоторое время полицейские стали подозревать, что Денис знает больше, чем говорит. После допроса он признался и рассказал, где спрятал тело. По данным местного Следственного комитета, она была найдена со следами удушения на шее.

Вероятный мотив убийства - ревность.

Как сообщает местное издание ngs.ru, журналисты которого пообщались с близкой подругой Басаковской,

она познакомилась с Денисом в прошлом году. Он работал патрульным в железнодорожной полиции. До знакомства с ним у Виктории/Николая были длительные и сложные отношения с другим мужчиной по имени Максим, и Денис К. Все это время ревновал ее к этим отношениям. Он психически больной человек. Я не знаю, как его приняли в милицию... по словам Вики, он иногда бил ее до такого состояния, что она теряла сознание," - рассказала девушка.

Как рассказали в полиции, убив подругу экс-полицейский отрезал ей палец, чтобы разблокировать телефон жертвы и отправлять с него сообщения, дабы замести следы.

Теперь убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.