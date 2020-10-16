Швеция: поведение России вынуждает нас увеличить военный бюджет

Швеция объявила о намерении увеличить военные расходы примерно на 40% в ближайшие пять лет и удвоить число своих военнослужащих.

"Это необходимая мера, поскольку нам нужно укрепить свою оборону в условиях растущей напряженности в отношениях с Россией", — говорится в заявлении правительства страны.

Напомним, Швеция — страна, которая не является членом НАТО, но имеет тесные связи с альянсом, сократила свои вооруженные силы после окончания холодной войны, чтобы сэкономить деньги. Швеция прекратила призыв в армию в 2010 году, но вновь ввела обязательную военную службу для ограниченного числа мужчин и женщин в 2017 году.

"У нас сложилась ситуация, когда российская сторона готова использовать военные средства для достижения политических целей, — заявил министр обороны Питер Хультквист. — Исходя из этого, мы имеем дело с новой геополитической ситуацией в области безопасности. Мы вынуждены увеличить военный бюджет на 27,5 млрд шведских крон ($3,10 млрд) к 2025 году. Возросшая активность России в регионе Балтийского моря подтолкнула Швецию к поспешной программе перевооружения, включая покупку ракет Patriot у США".

Правительство Швеции заявило, что