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Полиция Италии перекрыла канал контрафактного элитного вина

Итальянская полиция изъяла более 4 тысяч поддельных бутылок престижного "супер тосканского" вина, стоимость которого до €360 евро за бутылку.

Полиция Италии перекрыла канал контрафактного элитного вина. контрафакт
©Guardia di Finanza

Операция, получившая название Bad Tuscan, завершилась арестом двух человек, ещё 11 человек находятся под следствием за то, что они, якобы, подделали одно из легендарных красных вин Bolgheri Sassicaia фирмы Tenuta San Guido.

Как следует из сообщения полиции, поддельное вино было произведено на Сицилии, в то время как бутылки были привезены из Турции, а этикетки и деревянные коробки "родом" из Болгарии.

"В ходе спецоперации было конфисковано 700 ящиков вина общим объемом 4200 бутылок. Винтажи 2010 и 2015 годов, отмеченные итальянскими и международными критиками, были самыми распространенными среди подделок", — говорится в сообщении.

Раскрыли дело случайно

"Расследование началось случайно, когда два члена финансовой полиции наткнулись на документы о поддельном вине на улице в Эмполи, в Тоскане, которые, вероятно, упали с грузовика, — сказал Джузеппе Креаццо, главный прокурор Флоренции, во время пресс-конференции. — Среди них была записка с двумя номерами мобильных телефонов, которая положила начало расследованию и привела к аресту двух лиц, которые осуществляли это мошенничество. К счастью, нам удалось заблокировать продажу этого вина, одного из самых известных в Италии и мире, на международном рынке."

По данным следствия, несколько заказчиков, в том числе из Китая, Кореи и России, уже заказали около тысячи ящиков примерно на 70% дешевле стоимости оригинала.

"К сожалению, подделка ценных тосканских вин очень распространена", — сказал Франческо Кольпицци, президент тосканской Федерации виноделия и сельского хозяйства.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Bolgheri Sassicaia, производимое компанией Tenuta San Guido в Тоскане, представляет собой красное вино в бордоском стиле.
  • Его в основном производят из Каберне Совиньон и Каберне Фран. Вино, выдержанное в бочках из французского дуба в течение 24 месяцев и в бутылке перед поступлением в продажу, имеет глубокий рубиново-красный цвет.
  • Это вино считается одним из самых эксклюзивных вин Италии, а винтаж 2015 года был оценен Wine Spectator как лучший в мире.
  • В 2019 году винтаж 2016 года был удостоен максимальных 100 баллов американским винным критиком Робертом Паркером.
  • В 2015 году на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке кейс 1985 года Sassicaia принес 18 375 долларов (14 200 фунтов стерлингов).
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