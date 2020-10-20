С Абызова взыскали 32,5 млрд рублей в пользу госбюджета

Гагаринский суд Москвы вынес решение о взыскании 32,5 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.

Прокуратура считает, что чиновник незаконно заработал эти деньги, находясь на государственной службе в ходе предпринимательской деятельности. Средства будут обращены в доход государства.

Напомним, Абызова обвинили в том, что нарушил антикоррупционное законодательство во время работы министром и использовал служебное положение для обогащения.