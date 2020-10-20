Гагаринский суд Москвы вынес решение о взыскании 32,5 миллиардов рублей с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Прокуратура считает, что чиновник незаконно заработал эти деньги, находясь на государственной службе в ходе предпринимательской деятельности. Средства будут обращены в доход государства.
Напомним, Абызова обвинили в том, что нарушил антикоррупционное законодательство во время работы министром и использовал служебное положение для обогащения.
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