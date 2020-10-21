CNN сообщил об активности на полигоне, где испытывали "Буревестник"

Телеканал CNN сообщил об активности на полигоне для испытаний ракеты "Буревестник". Такие выводы были сделаны после анализа снимков со спутника.

По версии телеканала, в России планируют возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Сообщается, что на полигоне активно ведутся строительные работы.

Как сообщает rbc.ru, испытания были прекращены два года назад. Однако, проанализировав полученные снимки со спутников, CNN пришли к выводу, что они вновь будут возобновлены. В частности, сообщается, что на кадрах видна восстановленная стартовая площадка.

Впервые о ракете "Буревестник" рассказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что радиус действия ракеты неограничен. Кроме того, ракета неуязвима для существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.