Телеканал CNN сообщил об активности на полигоне для испытаний ракеты "Буревестник". Такие выводы были сделаны после анализа снимков со спутника.
По версии телеканала, в России планируют возобновить испытания крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Сообщается, что на полигоне активно ведутся строительные работы.
Как сообщает rbc.ru, испытания были прекращены два года назад. Однако, проанализировав полученные снимки со спутников, CNN пришли к выводу, что они вновь будут возобновлены. В частности, сообщается, что на кадрах видна восстановленная стартовая площадка.
Впервые о ракете "Буревестник" рассказал Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что радиус действия ракеты неограничен. Кроме того, ракета неуязвима для существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.
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