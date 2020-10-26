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С космодрома Плесецк произведён запуск ракеты-носителя "Союз-2"

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель "Союз-2" с очередным аппаратом системы ГЛОНАСС.

Ракета стартовала с космодрома 25 октября в 22:08 часов, пуск проводил боевой расчёт Космических войск ВКС.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, спустя две минуты после старта автоматизированный комплекс управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова взял ракету на сопровождение.

Пуск "Союза" и вывод аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. С выведенным на орбиту аппаратом "Глонасс-К" установлена устойчивая телеметрическая связь, его системы функционируют в штатном режиме.

В настоящее время в составе системы ГЛОНАСС на орбите функционируют 28 аппаратов.

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