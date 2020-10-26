Перемирие в Нагорном Карабахе сорвано, не успев начаться

Баку обвинил военных Армении в грубом нарушении режима перемирия сразу после назначенного "часа Х" — в 8:00 по местному времени (7 утра по мск).

Напомним, о том, что, согласно опубликованному Госдепом США совместному заявлению глав МИД Армении и Азербайджана о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе, огонь стороны конфликта должны были прекратить сегодня утром, 26 октября.

"Несмотря на объявление c 26 октября 08.00 часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность", — сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.

Сами Баку, по их собственному заверению, режим тишины соблюдают "по всей линии соприкосновения".