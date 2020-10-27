Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Госдума закупает икорницы, пиалы и сувениры. Кризис кончился?
В Забайкалье трёхлетний мальчик умер, провалившись под лёд
Тарзан написал стихотворение Наташе Королёвой
Лидеры "Лацио" пропустят матч с "Брюгге" из-за вспышки коронавируса
Из-за пандемии убытки туротрасли в мире составили 730 млрд долларов
Израильтяне планируют выращивать искусственное мясо в космосе
Власти Индии обменяли дружбу с Россией на сотрудничество с Пентагоном
Решетников призвал дать предпринимателям "право на риск"
Кадыров: Макрон, ты вынуждаешь людей к терроризму

Депутаты запретили силовикам иметь вид на жительство за рубежом

Госдума приняла во втором чтении пакет законов, регламентирующих деятельность российских силовиков.

Депутаты запретили силовикам иметь вид на жительство за рубежом

Законопроекты были внесены президентом во исполнение новых норм Конституции, они направлены на укрепление безопасности и суверенитета страны.

Так, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, но противоречащие Конституции, исполняться не будут.

Согласно законопроекту, Совет Федерации будет уполномочен проводить консультации по кандидатурам на посты министров силового блока, а также руководителей ФСБ и службы внешней разведки.

Зампредседателя, секретарю и членам Совбеза будет запрещено иметь счета и вклады в иностранных банках за пределами России.

Как сообщает vpk-news.ru, новые законы предусматривают запрет на наличие вида на жительство за границей для сотрудников ФСБ и СВР, а также военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих.

Последние материалы
В Забайкалье трёхлетний мальчик умер, провалившись под лёд
Тарзан написал стихотворение Наташе Королёвой
Лидеры "Лацио" пропустят матч с "Брюгге" из-за вспышки коронавируса
Из-за пандемии убытки туротрасли в мире составили 730 млрд долларов
Израильтяне планируют выращивать искусственное мясо в космосе
Власти Индии обменяли дружбу с Россией на сотрудничество с Пентагоном
Решетников призвал дать предпринимателям "право на риск"
Депутаты запретили силовикам иметь вид на жительство за рубежом
Кадыров: Макрон, ты вынуждаешь людей к терроризму
"Справедливая Россия": студенты на "дистанционке"? Верните им деньги!
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров
Комментарии
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году
Карабахский тупик — пат или мат?
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
В Киеве задержали активистку, которая оголилась перед Зеленским
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников