Депутаты запретили силовикам иметь вид на жительство за рубежом

Госдума приняла во втором чтении пакет законов, регламентирующих деятельность российских силовиков.

Законопроекты были внесены президентом во исполнение новых норм Конституции, они направлены на укрепление безопасности и суверенитета страны.

Так, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, но противоречащие Конституции, исполняться не будут.

Согласно законопроекту, Совет Федерации будет уполномочен проводить консультации по кандидатурам на посты министров силового блока, а также руководителей ФСБ и службы внешней разведки.

Зампредседателя, секретарю и членам Совбеза будет запрещено иметь счета и вклады в иностранных банках за пределами России.

Как сообщает vpk-news.ru, новые законы предусматривают запрет на наличие вида на жительство за границей для сотрудников ФСБ и СВР, а также военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих.