В Бурятии стартовало российско-монгольское учение «Селенга-2020»

В Бурятии на полигоне "Бурдуны" состоялось открытие совместного российско-монгольского учения "Селенга-2020".

Сатрт учений "Селенга-2020"

На открытии манёвров выступили руководитель совместного учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев и начальник штаба сухопутных войск вооружённых сил Монголии бригадный генерал Онцогойбаяр, которые обратились к личному составу, задействованному в учении и пожелали успехов в выполнении поставленных задач.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в рамках учений "Селенга" впервые будет применён способ поэтапного выполнения задач на полигонах России и Монголии.

Основной этап учений пройдёт на полигоне "Бурдуны", затем монгольские военные будут выполнять задачи на полигонах своего государства.

В манёврах будут задействованы подразделения танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, общей численностью около 650 человек и 100 единиц техники.