В Забайкалье связисты развернули полевые пункты управления

В Забайкальском крае в ходе тренировки связисты развернули полевые пункты управления.

В тренировке приняли участие военнослужащие соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа, которые обеспечили устойчивую и непрерывную связь штаба с подчинёнными войсками.

Во время манёвров специалисты развернули полевые пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления конференцсвязью.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военные применяли новейшие средства связи, которые позволили обеспечить бесперебойную связь между подразделениями и штабом.

В тренировке приняли участие 100 военнослужащих и 20 единиц техники.