На вооружение военной полиции поступили новые бронемашины "Патруль"

На подмосковном полигоне Алабино состоялась церемония передачи первой партии бронемашин "Патруль" подразделениям военной полиции.

В церемонии принял участие начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Сергей Кураленко. Генерал отметил, что машины будут применяться для сопровождения и охраны воинских колонн, патрулирования и защиты экипажа от стрелкового оружия и взрывных устройств.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, автомобили прошли испытания во время экспедиций к Эльбрусу и Северному Ледовитому океану.

Бронеавтомобиль "Патруль" построен на базе автомобиля КамАЗ. Его корпус защищает личный состав от поражения стрелковым оружием калибра 5,45 и 7,62 мм, подрывов взрывчатых веществ массой до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. На окна автомобиля установлены решетки, предохраняющие стекла от поражения.