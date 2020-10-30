Под Самарой миротворцы защитили блокпост от условных диверсантов

В ходе учения под Самарой миротворцы шквальным огнём из БТР-82АМ отразили нападение диверсантов на блокпост.

По замыслу манёвров миротворцы вклинились между противоборствующими сторонами и создали трёхкилометровую буферную зону с несколькими КПП. Военным необходимо было непрерывно проводить воздушную и наземную разведки местности, в том числе и с применением беспилотников.

Условные диверсанты атаковали рано утром. В сторону блокпоста двигался пикап с самодельной бронёй, начинённый взрывчаткой. Автомобиль уничтожили массированным огнём из гранатометов РПГ-7В и АГС-17, пулеметов "Печенег" и автоматов АК-74.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в учениях приняли участие 500 военных и 40 единиц вооружения и техники.