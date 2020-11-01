В Карабахе наблюдается гуманитарный кризис

В Нагорно-Карабахской республике регулярным обстрелам подвергаются объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом РИА "Новости" рассказал омбудсмен НКР Артак Бегларян. По его мнению, республика находится в состоянии глубокого гуманитарного кризиса.