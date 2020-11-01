В Нагорно-Карабахской республике регулярным обстрелам подвергаются объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом РИА "Новости" рассказал омбудсмен НКР Артак Бегларян. По его мнению, республика находится в состоянии глубокого гуманитарного кризиса.
"Намеренные удары по системам жизнеобеспечения, удары по объектам электроснабжения, газопровода, дороги, включая мосты… из-за этого мы имеем сейчас глубокий гуманитарный кризис среди населения", — пояснил омбудсмен.
У дочери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлии была квартира в Москве.