Эстония отправила в Украину патроны, которые готовилась утилизировать

Силы обороны Эстонии передали Украине патроны калибра 9×18 мм к пистолету Макарова, которые в самой Эстонии сняты с вооружения и должны были утилизироваться.

Эстонская армия перешла на стандарты НАТО и отказалась от использования патронов советского образца. Известно, что в июле этого года эстонская сторона передала Украине 2,4 тысячи пистолетов Макарова, от которых Эстония также отказалась и сняла с вооружения.

Данных о количестве и пригодности для использования переданных боеприпасов нет. Неизвестно, не истёк ли срок их хранения.

Как сообщает портал topwar.ru, на прошедшей неделе Силы обороны Эстонской республики на одном из полигонов провели операцию по уничтожению боеприпасов. Их утилизировали из-за истекших сроков годности.