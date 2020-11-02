Азербайджанские военные сбили Су-25 ВВС Армении, который атаковал их позиции. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
"Первого ноября в течение дня подразделения армянских вооруженных сил предприняли попытку атаковать на Зангиланском участке армяно-азербайджанской государственной границы. Противник подверг обстрелу позиции наших подразделений из минометов и различного крупнокалиберного оружия с целью захвата ряда выгодных высот на этом направлении. Замысел противника атаковать был своевременно выявлен нашими подразделениями, и в результате проведенной успешной операции противник понес большие потери", — сообщила пресс-служба министерства.
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