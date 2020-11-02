В Москве в такси умерла уроженка Нью-Йорка

В воскресенье 24-летняя уроженка Нью-Йорка Ноэль Крихели села в такси возле клуба на Шарикоподшипниковской улице.

В клубе девушка употребляла алкоголь и наркотики о чём она призналась своим друзья. В такси она потеряла сознание, а затем скончалась. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас в связи со смертью девушки проводится проверка. На её теле не обнаружено следов насильственной смерти.