В Забайкалье истребители выполнили полёты в стратосферу

Экипажи истребителей Су-30СМ отработали в стратосфере элементы воздушного боя с быстрым набором высоты.

В воздух были подняты истребители полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, они отработали воздушный бой с элементами ухода от средств ПВО условного противника. Также пилоты отработали фигуры высшего пилотажа.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, пилоты выполнили полёт на высоте более 15 километров по заданному маршруту и отработали вопросы аэронавигации. Отмечается, что экипажи выполняли задания самостоятельно, без поддержки наземных средств ПВО.