В пункте базирования Военно-морского флота Минобороны России в Сирии прошли учения по обеспечению живучести экипажа подводной лодки "Новороссийск".
Тренировка прошла в в сирийском Тартусе. По её замыслу пожар произошёл в первом отсеке подводного судна. В такой ситуации у экипажа есть всего несколько минут, пока пожар не распространился на торпедную палубу.
Далее, командир загерметизировал отсек и отдал приказ к тушению возгорания азотом. Азот поступает в отсек и вытесняет кислород, который способствует горению. Такая система безопасна для жизни и здоровья экипажа.
Как сообщает портал vpk-news.ru, в ходе тренировки были отработаны и сложные сценарии, в том числе, ситуации, когда среди членов экипажа есть пострадавшие.
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