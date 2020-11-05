В Сирии российские подводники потушили условный пожар в подводной лодке

В пункте базирования Военно-морского флота Минобороны России в Сирии прошли учения по обеспечению живучести экипажа подводной лодки "Новороссийск".

Тренировка прошла в в сирийском Тартусе. По её замыслу пожар произошёл в первом отсеке подводного судна. В такой ситуации у экипажа есть всего несколько минут, пока пожар не распространился на торпедную палубу.

Далее, командир загерметизировал отсек и отдал приказ к тушению возгорания азотом. Азот поступает в отсек и вытесняет кислород, который способствует горению. Такая система безопасна для жизни и здоровья экипажа.

Как сообщает портал vpk-news.ru, в ходе тренировки были отработаны и сложные сценарии, в том числе, ситуации, когда среди членов экипажа есть пострадавшие.